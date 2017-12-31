Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: стрельба на фабрике «Меньшевик», выдача кредитов на лечение вымышленных болезней и еще восемь событий.

Теракт в Санкт-Петербурге

27 декабря в Санкт-Петербурге произошел второй за год теракт. В камере хранения в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина взорвалась бомба. По последним данным, в результате случившегося пострадали 18 человек. Ответственность за случившееся на себя взяло запрещенное в России «Исламское государство». В ФСБ заявили, что подозреваемый уже задержан.

Автобусные аварии в Москве

25 декабря следовавший из «Сколково» автобус съехал в переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате погибли четыре человека, 11 пострадали. По словам водителя, он не смог затормозить. После трагедии в Москве проверили все автопарки и начали ставить бетонные заграждения у подземных переходов.

29 декабря в городе вновь произошло ДТП с автобусом. Он въехал в остановку на Сходненской улице. В результате пострадали три человека. По предварительной версии, из-за нарушения правил стоявшим рядом таксистом.

Стрельба на фабрике «Меньшевик»

27 декабря глава фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу на предприятии, в результате чего один человек погиб и несколько получили ранения. По словам Аверьянова, его пыталась взять штурмом банда во главе с прокурорами. В прокуратуре директора фабрики назвали неоднозначным человеком и рассказали о его жалобах на мошенников, которые якобы хотят отнять у него бизнес.

Угроза крушения самолета в Шереметьеве

Прокуратура проверяет информацию об угрозе столкновения самолета рейса Москва — Санкт-Петербург со снегоуборщиком. По данным СМИ, трагедия чуть не произошла при взлете из Шереметьева 26 декабря. Диспетчер отменил ошибочное разрешение на взлет, когда самолет уже начал разгоняться.

Навальный против выборов

Алексей Навальный назначил на 28 января общероссийскую акцию протеста избирателей против выборов. Этому предшествовал отказ Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. ЦИК объяснил отказ наличием у политика судимости.

40 тысяч за пост о Москве

Meduza выяснила, что мэрия Москвы заплатила 312,7 миллиона рублей за продвижение в социальных сетях. Стоимость одной записи по «вопросам городского хозяйства и совершенствования городского пространства» оценили в 40 тысяч рублей. Затраты должны сформировать «имидж Москвы как динамично развивающегося города».

Противостояние ФАС и РЖД

ФАС обвинила «дочку» РЖД в ущемлении интересов потребителей при переоформлении билетов на поезд. По закону турист может купить билет на другой поезд до той же станции, уплатив сбор в 132 рубля. В кассах же требуют сдать старый билет и купить новый, который может быть существенно дороже.

Кредиты на вымышленные болезни

Следственный комитет проверяет информацию о медиках, лечивших несуществующие заболевания. По данным СМИ, сотрудники одной из частных клиник Москвы диагностировали пациентам вымышленные болезни и навязывали дорогостоящее лечение в кредит.

Продажа «Олимпийского»

Спорткомплекс «Олимпийский» продали компании «Киевская площадь» — владельцу торгового центра «Европейский» и гостиницы «Украина». В 2019 году комплекс закроют на реставрацию, в результате которой его площадь увеличится в полтора раза за счет преобразования внутреннего пространства.

Вспышка птичьего гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа в Европе. Вирус H5N6 обнаружили у нескольких видов перелетных птиц в Нидерландах. Также он может распространиться на Великобританию, куда направляются некоторые пернатые. Также эпидемия вируса зарегистрирована в Италии.