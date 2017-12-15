Комиссия по монументальному искусству одобрила установку памятников меценату Сергею Третьякову и поэтессе Марине Цветаевой.

Скульптура Третьякову появится перед входом в «Сокольники». Считается, что парк создали благодаря меценату.

Памятник Цветаевой откроют в Строгине возле гимназии № 1619, названной в честь писательницы. Расходы на установку монумента оплатит школа.

«Предлагаемый памятник — реплика работы скульптора Зураба Церетели. Прототип украшает один из французских городов. Автор за свой счет сделал постамент и обеспечит доставку фигуры», — рассказал глава отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия Сергей Половинкин.

Комиссия также рассмотрела предложение о возведении на Хитровской площади памятника писателю Владимиру Гиляровскому. Вопрос остался нерешенным и будет проработан дополнительно.

Отказано было, кроме того, в установке композиции «Мать и дитя» у Академии музыки имени Гнесиных, так как неясно, в чьем подчинении находится данный земельный участок.

Источник: Комиссия по монументальному искусству