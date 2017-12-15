«Центр организации дорожного движения» призывает москвичей пересесть на общественный транспорт с 25 по 28 декабря из-за повышенной загруженности столичных дорог.

«Понятно, что 26 декабря, а если конкретнее, то промежуток с 25 по 28 декабря, видимо, будет одним из самых загруженных. Люди едут за подарками, поздравить. Там, где возможно, лучше пользоваться общественным транспортом, поскольку это, действительно, и легче, и удобнее. И желательно немножко заранее планировать свои покупки, поздравления, подарки», — сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Источник: агентство «Москва»