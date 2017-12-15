Министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подписали межправительственный протокол о безопасности в сфере гражданской авиации, который предполагает возобновление авиасообщения между странами.

Документ вступит в силу через 30 дней. Он разрешает начать все необходимые двусторонние действия по возобновлению полетов. «Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года», — сказал Соколов.

Глава российского министерства отметил, что вопрос возобновления полетов на курорты Египта будет решаться в 2018 году. По словам Фатхи, авиасообщение может быть восстановлено с 1 февраля 2018 года.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как в октябре после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа». В катастрофе, признанной терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Источник: «РБК»