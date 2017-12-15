Электронный портал для голосований собственников жилья может заработать в столице в ближайшее время, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ Александр Козлов.

Он рассказал, что 15 декабря на итоговом заседании комиссии обсуждались «сложности проведения собраний в многоквартирных домах».

«Ранее мы проводили встречи с активными собственниками, представителями ТСЖ, управляющих компаний, и в итоге пришли к пониманию того, что у москвичей есть спрос на голосование на собраниях с помощью портала, который позволяет в любом удобном месте высказать свое мнение», — сказал Козлов.

«Такой портал необходим, и по итогам нашего заседания мы приняли решение обратиться к руководству Общественной палаты с просьбой вынести этот вопрос на собрание в самое ближайшее время. Мы будем убеждать руководство Общественной палаты незамедлительно обратиться к руководству Москвы о необходимости такого электронного инструмента», — заявил председатель комисии.

Источник: агентство «Москва»