С 30 декабря по 3 января в 12 городских округах Москвы пройдут спектакли, перформансы и концерты популярных групп. Каждую площадку стилизуют под убранство столичных театров.

Праздничные мероприятия будут проходить ежедневно с 15:00 до 21:00, за исключением 31 декабря. В новогоднюю ночь развлекательная программа во всех округах продлится до 02:00, а в музее-заповеднике «Царицыно» и парке «Сокольники» — до 03:00.

Стилизация Округ

Праздничные мероприятия пройдут на аллее Космонавтов, у станции метро «ВДНХ». Площадку стилизуют под убранство Большого театра Северо-Восточный округ

Праздничные мероприятия пройдут в «Сокольниках» и Измайловском парке. В «Сокольниках» площадку стилизуют под убранство Московского художественного театра имени Чехова, а в Измайловском парке — под интерьеры театра имени Евгения Вахтангова. Восточный округ

Праздничные мероприятия пройдут в ландшафтном парке «Митино». Площадку стилизуют под убранство драматического театра имени Пушкина. Северо-Западнй округ

Праздничные мероприятия пройдут в поселке Внуково по адресу: Большая Внуковская улица, дом 6. Площадку стилизуют под убранство театра оперетты. Западный округ

Праздничные мероприятия пройдут в Екатерининском парке. Площадку стилизуют под убранство Московского театра кукол. ЦАО

Праздничные мероприятия пройдут в музее-заповеднике «Царицыно». Площадку стилизуют под убранство МХТ имени Чехова. Южный округ

Праздничные мероприятия пройдут по адресу: улица Знаменские Садики, дом 11. Площадку стилизуют под убранство театра «Новая опера» имени Колобова. Юго-Западный округ

Праздничные мероприятия пройдут на улице Кухмистерова. Площадку стилизуют под убранство музыкального театра «Геликон-опера». Юго-Восточный округ

Праздничные мероприятия пройдут на Центральной площади. Площадку стилизуют под убранство Малого театра. Зеленоградский округ

Праздничные мероприятия пройдут в поселениях Вороновском и Московском. Площадку в Вороновском стилизуют под убранство театра имени Маяковского, а в Московском — под интерьеры театра «Ленком». ТиНАО

Расписание концертов и спектаклей, а также список артистов, которые выступят на площадках, можно узнать здесь.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы