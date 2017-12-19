Станцию «Ховрино» Замоскворецкой линии метро могут открыть для пассажиров 29 декабря.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, итоговые тестовые испытания на станции проведут 25 декабря.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Московском центральном диаметре — наземном метро, которое соединит кольцевую дорогу пригородных поездов, запустят во втором квартале 2019 года. Первыми направлениями МЦД станут Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. В перспективе проект свяжет девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов.

The Village рассказывал, как будет выглядеть Московский метрополитен к 2025 году.

Источник: агентство «Москва»