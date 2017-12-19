Российским паралимпийцам, получившим допуск к квалификационным стартам на Играх в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета, запретили упоминать Россию в соцсетях.

«Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России. Даже в социальных сетях. Да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать», — рассказала старший тренер паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Тренер также отметила ухудшение отношения иностранных спортсменов к российским: «Если раньше с нашими ребятами все общались нормально, то теперь просто проходят мимо».

Паралимпийские игры по шести видам спорта пройдут в южнокорейском Пхёнчане с 9 по 18 марта 2018 года.

Источник: «Коммерсантъ»