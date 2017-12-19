В метро пообещали избежать давки при введении новых мер досмотра.

Соответствующие правила вступят в силу с 1 января 2018 года. Заместитель начальника метрополитена Андрей Кичигин отметил, что будут досматривать людей, которых выявят специалисты профайлинга, а также все габаритные сумки.

В апреле вышло постановление правительства, согласно которому вводится тотальный досмотр пассажиров метро, в случае если они вызывают вопросы у сотрудников безопасности.

Ранее The Village рассказывал, как работает система антитеррористической безопасности в метро.

Источник: агентство «Москва»