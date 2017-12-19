Синоптики предупредили о мокром снеге до 21:00 19 декабря по Москве и области и, как следствие, образовании гололеда.

Местами возможны также ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, образование заторов и аварии.

Кроме того, ночью 20 декабря сохранится также туман с ухудшением видимости до 300–500 метров.

Водителям рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также снизить скорость движения.

Источник: МЧС