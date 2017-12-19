Обновлено: добавлена информация о согласовании митинга

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков объявил о подаче заявки в мэрию Москвы на митинг 24 декабря — в день, когда свою акцию собирался провести глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Гудков планирует провести акцию на проспекте Академика Сахарова — в 500 метрах от Лермонтовского сквера, где хотел устроить мероприятие Яшин.

Ранее Яшин писал, что Гудкову «намеками из мэрии» предложили провести митинг. «Запретить Гудкову вести переговоры, с кем он считает нужным, я не могу», — добавил Яшин, который намерен добиваться проведения акции.

При этом Гудков подал заявку менее чем за десять положенных дней. На что сам оппозиционер ответил, что власти при желании согласовывают акции в ускоренном порядке. Гудков напомнил об утвержденном за день марше памяти Немцова и митинге после теракта в Санкт-Петербурге.

«Никакого спойлерского мероприятия не будет. С Ильей мы на связи. Ждем теперь предложения от мэрии», — подытожил Гудков.

UPD (18:07): Столичные власти согласовали митинг Дмитрия Гудкова на проспекте Сахарова. По словам главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова, решение принято с учетом планируемой акции Ильи Яшина.

«С товарищем Яшиным мы готовы разбираться в суде, отстаивать свои интересы и права. Мы не можем пойти у него на поводу — он приглашает людей в сквер, который вмещает максимум 1 тысячу человек», — отметил Черников.

Митинг численностью до 5 тысяч человек пройдет с 14:00 до 16:30 на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой.

Накануне Илья Яшин заявил о решении подать в суд на мэра Москвы Сергея Собянина из-за попыток властей запретить местный праздник «День свободных выборов», запланированный на 24 декабря.

Источник: Facebook