Основатель Telegraph Павел Дуров сообщил о сбое в работе сервиса.

Temporary issues with the telegra.ph domain name due to some bogus reports to @dotph from Russia. Working with @dotph on this. — Pavel Durov (@durov) 19 декабря 2017 г.

По словам Дурова, проблемы связаны с ложными жалобами, направленными из России филиппинскому регистратору доменных имен.

Сейчас при попытке входа на сайт telegra.ph можно увидеть сообщение, что домен сервиса свободен для регистрации.

Представители созданного Дуровым мессенджера Telegram заверили, что неполадки устранят в течение 12 часов. До тех пор все статьи, опубликованные в Telegraph, доступны по адресу graph.org.

Ранее The Village выяснил, что Facebook начал блокировать ссылки на Telegraph.

Источник: Павел Дуров