Ситуационно-кризисный центр МИД назвал страны, в которых российские туристы чаще всего сталкиваются с проблемами во время отдыха.

По данные министерства, чаще всего внештатные ситуации происходят в Таиланде, Турции, Индии, Доминиканской республике и Болгарии.

«Преимущественно, речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, кражах, разбойных нападениях, происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах», — пояснил глава центра Владимир Тарабрин.

Отдельно Тарабин отметил Афганистан и север-восток Нигерии, куда россиянам не рекомендуется ездить из-за террористической угрозы.

Источник: «Интерфакс»