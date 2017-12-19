Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Чума в Китае

Российских туристов предупредили о росте заболеваемости септической чумой на северо-западе Китая. За год в стране зарегистрировали четыре летальных случая, связанные с инфекцией.

Проблемы Дурова

В работе Telegraph произошел сбой: домен сервиса оказался недоступен из-за ложных жалоб из России. Ранее создатель сервиса Павел Дуров также подтвердил проблемы в работе мессенджера Telegram, связанные с «безумным ростом» его популярности.

Первый без Эрнста

После президентских выборов 2018 года руководители трех главных телеканалов — Первого, НТВ и холдинга ВГТРК — могут лишиться своих должностей. По данным СМИ, эксперты и зрители недовольны агрессивно-консервативной тональностью федеральных каналов.

Законный BlaBlaCar

Сервису для совместных поездок BlaBlaCar удалось оспорить судебное решение, согласно которому распространяемая на сайте компании информация противоречит закону. Теперь сервису не грозит блокировка со стороны Роскомнадзора.

Запрет на упоминание России

Российским паралимпийцам, допущенным до квалификации на Олимпиаду 2018 года, запретили упоминать свою страну в соцсетях. Старший тренер паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова также отметила ухудшение отношения иностранных спортсменов к россиянам.

Биометрические данные — силовикам

Банки начнут предоставлять силовикам доступ к данным о голосе и лице россиян. Для этого будут использованы биометрические системы, которые банки вводят для опознавания клиентов. В настоящее время закон о персональных данных запрещает их обработку с целями, не указанными при сборе.

Версия прокуратуры о зловонии в Москве

Прокуратура выдвинула свои версии источников неприятного запаха в Москве. По мнению ведомства, зловоние может распространяться с полигона «Кучино» и мусоросжигающего завода «Экотехпром», где зафиксированы серьезные экологические нарушения.

Токсичные «Малинки»

Полигон «Малинки» в Новой Москве законсервируют из-за токсичности отходов. На территории проведут сбор и очистку фильтрата и ливневых стоков.