Экс-владелец ЮКОСа и основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты России.

По мнению Ходорковского, Путин фактически выдвигается на пятый срок подряд, тем самым нарушая Конституцию. При этом под третьим сроком Путина подразумевается период президентства Дмитрия Медведева, «который ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны».

«Эта рокировка была политически безнравственна и юридически противозаконна. Она является грубейшим злоупотреблением конституционного права в форме обхода закона», — заявил бывший предприниматель. По этой причине Ходорковский потребовал у членов ЦИК исполнить свой гражданский долг и не допустить Путина до выборов.

Источник: Михаил Ходорковский