Со 2 января в Москве вырастет стоимость проезда на городском транспорте.

Цена проезда по карте «Тройка» в метро и наземном транспорте вырастет на 1 рубль до 36 рублей. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1 765 рублей вместо 1 700, а безлимитного проездного на 30 дней — 2 075 рублей вместо 2 тысяч. В целом тарифы увеличатся в пределах до 3,8 %.

Стоимость разовой поездки по билетам «Единый» и ТАТ не изменится. Также останутся прежними тарифы на оплату проезда с помощью бесконтактных систем оплаты PayPass, PayWay, Apple Pay и Android Pay.

«Индексация тарифов в Москве — одна из самых низких в России», — отметила замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева.

Источник: агентство «Москва»