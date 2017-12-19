Политик Дмитрий Гудков решил отозвать заявку на митинг на проспекте Академика Сахарова 24 декабря, ранее согласованный столичной мэрией.

Как пояснил оппозиционер, его решение связано с просьбой главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, который намерен провести несогласованную протестную акцию под видом праздника в Лермонтовском сквере, расположенном в 500 метрах от проспекта Сахарова.

По словам Гудкова, он предлагал Яшину «продавить мэрию» и провести общегородской митинг, пригласив туда в том числе Алексея Навального. «Но если Красносельский совет депутатов этого не хочет и эта опция не нужна депутатам — нет проблем», — отметил политик.

«Никакого спойлерского мероприятия никто не предлагал делать. <…> Я не понимаю, почему [Яшин] отказывается от этой возможности», — добавил Гудков.

Совет депутатов Красносельского района, в котором после сентябрьских выборов большинство оказалось у оппозиции, намерен провести праздничный митинг 24 декабря, однако департамент безопасности настаивает, что все публичные мероприятия должны согласовываться с мэрией не менее чем за месяц. После попыток властей запретить акцию глава муниципального округа Илья Яшин рассказал, что Дмитрию Гудкову «намеками из мэрии» предложили провести митинг. Позднее столичные власти согласовали акцию, несмотря на то, что Гудков подал заявку менее чем за десять положенных дней.

Источник: «Дождь»