Российские чиновники стали отказываться от новогодних подарков в виде корзин и коробок после дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом пишет The Bell со ссылкой на сотрудников министерств и госкорпораций.

«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются», — рассказал изданию помощник одного из министров.

По словам сотрудницы крупного промышленного холдинга, обзванивавшей министерства с целью выяснить допустимые варианты подарков, перед Новым годом чиновники принимают только открытки. «В прошлом году мы могли дарить книги и календари, в этом году, после ареста Улюкаева, нельзя ничего», — подчеркнула она.

Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». По версии следствия, экс-министр получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина корзинку с «колбасками», в которой на самом деле лежали деньги, опечатанные ФСБ. 15 декабря Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Источник: The Bell