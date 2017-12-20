В ноябре на рынке московского жилья зафиксировали два исторических рекорда — по числу сделок в новостройках и количеству покупок жилья с ипотекой.

По данным Росреестра, в столичных новостройках за месяц купили 5 597 квартир, а жилье с ипотекой приобрели 6 012 раз. Как отмечают в риелторской компании «Метриум Групп», в сравнении с ноябрем 2016 года спрос на новостройки увеличился на 46 %, а с ноябрем 2015 года — в 3,5 раза.

Число сделок в новостройках за три года. График: «Метриум Групп»

Число сделок с ипотекой, по оценке «Метриум Групп», выросло на 70 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, в ноябре Росреестр зарегистрировал 12 041 покупку жилья на вторичном рынке, что стало рекордом этого года.

Источник: представители «Метриум Групп»