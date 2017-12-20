В МЧС предупредили горожан, что с 20 по 22 декабря в Москве и области возможно распространение неприятного запаха с мусорного полигона «Кучино».

По прогнозам синоптиков, в эти дни будут дуть северный, северо-восточный и юго-восточный ветра. Они могут принести зловоние на восток и юго-восток Москвы, а также в Балашиху и Реутов.

При этом в МЧС добавили, что москвичи продолжают жаловаться на неприятный запах в городе. 19 декабря на вонь пожаловались 172 жителя столицы и 24 жителя Подмосковья. Однако анализ воздуха не выявил превышения ПДК вредных примесей.

Ранее Роспотребнадзор назвал причиной зловония в Москве меркаптаны (сернистые аналоги спиртов) и их производные. Меркаптан — сернистое соединение, которое добавляют к газу, используемому в домах и в котельных, для обнаружения утечки по запаху.

Днем в пятницу, 8 декабря, москвичи начали жаловаться в соцсетях на неприятный запах, описав его как «страшный запах тухлой капусты». The Village составил карту возможных источников загрязнения воздуха и наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах.

Источник: «РБК»