Общественный совет при детском омбудсмене предложил открыть в России суды, которые будут рассматривать только уголовные дела в отношении несовершеннолетних.

«Уголовным кодексом РФ предусмотрена такая мера наказания, как передача ребенка родителям для принятия воспитательных мер. Но по какой-то непонятной причине это судами не используется. Нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей», — считает член совета, юрист Сталина Гуревич.

Другие юристы одобрили инициативу. «Необходимо ввести специальных судей в каждом суде, которые бы рассматривали уголовные дела, где обвиняемыми выступают несовершеннолетние. Не факт, что его нужно называть ювенальным судьей или делать отдельный ювенальный суд, но такая специализация нужна, чтобы дело несовершеннолетнего рассматривалось судьей, который прошел специальную подготовку и может вынести приговор с учетом специфики ситуации», — предложил партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин.

Члены совета при детском омбудсмене также подготовили изменения в Уголовный кодекс, согласно которым повышается предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии — с 18 лет до 21 года. «Это обсуждается уже очень давно… но, к сожалению, ни Минюст, ни прокуратура не идут навстречу в этом отношении. Получается, после воспитательной колонии уже совершеннолетний попадает на год-полтора во взрослую исправительную колонию, и воспитательный эффект, на который все его предыдущее пребывание было рассчитано, пропадает», — пояснила детский омбудсмен в Петербурге Светлана Агапитова.

Источник: «Коммерсантъ»