Роскомнадзор заблокировал сайт «Гражданского форума»
Роскомнадзор заблокировал сайт общественного проекта «Гражданский форум».
Доступ к ресурсу civicforum.ru ограничен из-за отсутствия регистрации в качестве распространителя информации.
Как рассказал активисту Сергею Носову один из создателей проекта, правозащитник Дмитрий Краюхин, «Гражданский форум» уже направил документы для внесения сайта в реестр Роскомнадзора. При этом проект планируют перерегистрировать и вывести из-под российской юрисдикции.
Источник: Сергей Носов
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