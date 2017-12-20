Роскомнадзор заблокировал сайт общественного проекта «Гражданский форум».

Доступ к ресурсу civicforum.ru ограничен из-за отсутствия регистрации в качестве распространителя информации.

Как рассказал активисту Сергею Носову один из создателей проекта, правозащитник Дмитрий Краюхин, «Гражданский форум» уже направил документы для внесения сайта в реестр Роскомнадзора. При этом проект планируют перерегистрировать и вывести из-под российской юрисдикции.

Источник: Сергей Носов