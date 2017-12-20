В апреле в Московском зоопарке откроются курсы по уходу за экзотическими животными.

Цель занятий — повысить грамотность и ответственность хозяев диких и экзотических животных.

Горожан научат ухаживать за игуанами, совами, хамелеонами, скунсами, карликовыми свиньями (мини-пигами), пауками-птицеедами, енотовидными собаками, домашними лисами, кинкажу, мангустами, сурикатами, африканскими карликовыми ежами, шиншиллами и другими животными. На курсах также расскажут, как обустроить им вольер и подобрать правильный рацион питания.

В программу войдут шесть курсов, которые посвятят отдельным группам животных: млекопитающим, птицам, рептилиям, рыбам, беспозвоночным и амфибиям. Занятия платные, проходить они будут по вечерам в будни, а также в выходные дни. Группы будут состоять из 15–17 человек.

Более подробную информацию о курсах можно будет узнать здесь.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы