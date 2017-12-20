В Госдуме решили отложить введение обязательной маркировки лекарств с 2019 на 2020 год. Соответствующие поправки прошли второе чтение.

Как пояснил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, решение связано с рисками подорожания дешевых препаратов, о которых ранее предупреждали фармацевты.

Производители медикаментов просили продлить срок до 2023 года, поэтому 2020 год в Госдуме назвали компромиссом. «Чем быстрее будет внедрена маркировка, тем лучше будет для потребителя, потому что они будут защищены от фальсифицированных лекарственных препаратов», — подчеркнул в разговоре с «РБК» зампредседателя комитета Федот Тумусов.

Ранее фармацевтические компании предупредили о возможном повышении цен на дешевые лекарства, часть из которых может исчезнуть с рынка. Насколько велики риски и стоит ли запасаться аспирином, читайте в материале The Village.

Источник: «РБК»