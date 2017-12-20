Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы для мессенджеров за несоблюдение российского законодательства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вводят в КоАП статью «Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». За ее нарушение штрафы для частных лиц составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.

Новые правила вступают в силу с 1 января 2018 года.

Ранее Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об административном наказании за неисполнение закона о мессенджерах. Согласно ему, администрация сервисов должна устанавливать личность пользователей (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство.

В январе 2017 года стало известно и о других поправках к закону «О связи». В частности, операторам планируется разрешить продажу сим-карт в интернете. За незаконное же распространение сим-карт без разрешения оператора собираются штрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических. Иностранным гражданам или лицам без гражданства за это нарушение грозит штраф в 50–60 тысяч рублей с конфискацией имеющегося товара, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы России.

Источник: «РБК»