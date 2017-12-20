На акции Энтео на Лубянке задержали журналистов «Дождя»
На Лубянской площади задержали журналистов телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Владимира Комиссарова.
Они освещали акцию православного активиста Дмитрия Энтео и движения «Декоммунизация». Пришедшие обошли здание ФСБ и рассказали на камеры о погибших во время Большого террора. Затем они остановились, чтобы приклеить на дом наклейки с надписями, которые сложились в предложение «Здесь чекисты убивали людей». После этого Энтео разбил об тротуар бюст Дзержинского.
Роменского и Комиссарова задержали для «выяснения обстоятельств». Их отвезли в ОВД «Мещанский». Участвовавшие в мероприятии активисты успели уйти.
Ранее в Москве также задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину и снимавших ее акцию фотографов. Она пришла к зданию ФСБ с плакатом «С днем рождения, палачи».
Источник: «Дождь»
КомментарииПодписаться