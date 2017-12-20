На Лубянской площади задержали журналистов телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Владимира Комиссарова.

Они освещали акцию православного активиста Дмитрия Энтео и движения «Декоммунизация». Пришедшие обошли здание ФСБ и рассказали на камеры о погибших во время Большого террора. Затем они остановились, чтобы приклеить на дом наклейки с надписями, которые сложились в предложение «Здесь чекисты убивали людей». После этого Энтео разбил об тротуар бюст Дзержинского.

Мы заменили qr код на табличке дома, где располагалась ВЧК. Теперь он ведет на страницу «топография террора» посвященную этому страшному месту. Пусть все знают что происходило в подвале этого дома, какой фундамент выбрали себе современные силовики https://t.co/SmBQiju5rj pic.twitter.com/Y98jr45MiC — Дмитрий Энтео (@dimitriyenteo) 20 декабря 2017 г.

Роменского и Комиссарова задержали для «выяснения обстоятельств». Их отвезли в ОВД «Мещанский». Участвовавшие в мероприятии активисты успели уйти.

Ранее в Москве также задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину и снимавших ее акцию фотографов. Она пришла к зданию ФСБ с плакатом «С днем рождения, палачи».

Источник: «Дождь»