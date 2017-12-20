Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва на факультете журналистики МГУ и в здании Госдумы.

«Анонимный гражданин сообщил, что в здании журфака МГУ на улице Моховой, дом 9, строение 1, а также в здании Госдумы на улице Охотный Ряд, дом 1, заложены взрывные устройства», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Угроза взрыва объявлена в Научной библиотеке МГУ на Ломоносовском проспекте, 27, откуда эвакуировали около 100 человек. Ожидается прибытие кинологов.

При этом пресс-секретарь журфака МГУ Дарья Фомина опровергла эвакуацию факультета: «Я сейчас нахожусь в здании журфака МГУ, у нас идут лекции, студенты сдают зачеты, все работает в штатном режиме. Я специально уточнила у службы безопасности, никаких звонков нам не поступало».

Ранее сегодня сообщалось также о проверке информации о минировании в здании приемной Госдумы на Моховой улице.

Источник: информагентство «Москва»