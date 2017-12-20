Демонтаж турникетов из крупных столичных автобусов позволит сократить время проезда.

С 1 января 2018 года турникеты уберут примерно из 60 маршрутов. В первую очередь демонтаж затронет внутрирайонные и межрайонные автобусы, а также поездки по центральному району, к станциям метро и аэропортам. На этих направлениях работают автобусы повышенной вместимости.

Предполагается, что это сэкономит пассажирам до пяти минут.

Ранее стало известно, что из крупных московских автобусов и трамваев уберут турникеты, «несмотря на все риски». При этом на маршрутах увеличат количество контролеров.

Источник: ТАСС