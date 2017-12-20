Мосгорсуд запретил совету депутатов Красносельского района проводить акцию протеста под видом праздника 24 декабря.

«Суд действовал стремительно. Только вчера был подан иск, и уже сегодня мы получили молниеносное решение. Все наши доводы судья пропустил мимо ушей и со скучающим видом постановил: запретить. Все рассмотрение заняло меньше часа», — рассказал глава муниципального округа Илья Яшин.

Политик отказался отменить акцию и сообщил о намерении обжаловать решение суда.

Совет депутатов Красносельского района, в котором после сентябрьских выборов большинство оказалось у оппозиции, намерен провести праздничный митинг 24 декабря, однако департамент безопасности настаивает, что все публичные мероприятия должны согласоваться с мэрией не менее чем за месяц.

После попыток властей запретить акцию глава муниципального округа Илья Яшин рассказал, что Дмитрию Гудкову «намеками из мэрии» предложили провести митинг. Позднее столичные власти согласовали акцию, несмотря на то что Гудков подал заявку менее чем за десять положенных дней. Гудков, в свою очередь, решил отозвать заявку по просьбе Яшина.

Источник: Илья Яшин