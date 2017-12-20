В полицию сообщили об угрозе взрыва в торговом центре «Охотный Ряд» на Манежной площади.

Сейчас ТЦ работает в штатном режиме, на место следуют кинологи для проверки помещений. Проводится ли эвакуация посетителей и персонала, не уточняется.

Ранее сегодня после аналогичных сообщений полиция проверяла журфак МГУ и здание Госдумы. Там информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч человек. По данным ФСБ, телефонным терроризмом занимаются уехавшие за границу россияне и их пособники на территории страны. The Village рассказывал, что еще известно об эвакуациях.

Источник: ТАСС