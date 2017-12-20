В России запустился международный юридический онлайн-сервис Wonder.Legal.

Платформа позволяет создавать юридические документы с учетом индивидуальных запросов пользователя. Для составления документа достаточно выбрать подходящий шаблон из нужной отрасли права, после чего ответить на серию вопросов.

База сервиса, постоянно обновляемая вместе с изменениями законодательства, содержит документы, которые могут потребоваться как в личных целях, так и для профессиональных проектов.

Стоимость услуг сервиса варьируется в диапазоне от 199 до 999 рублей за один документ в зависимости от его сложности.

Проект Wonder.Legal основан во Франции в конце 2014 года. Сейчас сервис доступен в 11 странах мира, включая США, Германию и Великобританию.

Источник: представители Wonder.Legal