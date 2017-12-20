«Аэрофлот» начал большую распродажу билетов в связи с 95-летием авиакомпании.

Акция действует на прямые рейсы внутри России, а также за рубеж — например, в страны СНГ, Азию и Латинскую Америку.

Распродажа продлится до 27 декабря. Улететь по выгодным условиям можно с 15 января по 20 апреля 2018 года.

Так, например, за полет в Дели в обе стороны придется отдать 16 400 рублей, а билет туда-обратно в Нью-Йорк обойдется в 21 200 рублей.

С полным списком направлений можно ознакомиться здесь.

Источник: «Аэрофлот»