Каких собак покупают россияне
В преддверии Года собаки Avito проанализировал спрос и цены на собак в России в январе-ноябре 2017 года.
Место
Порода собаки
Средняя цена
Йоркширский терьер
16 300 рублей
Шпиц
29 700 рублей
Чихуахуа
16 800 рублей
Немецкая овчарка
21 300 рублей
Той-терьер
15 500 рублей
Топ-5 популярных пород в столице выглядит примерно также, только на месте той-терьера — джек-рассел-терьер, а немецкой овчарки — французский бульдог.
Подробнее о ценах на породистых собак читайте в материале The Village.
Источник: информагентство «Москва»
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