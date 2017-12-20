В преддверии Года собаки Avito проанализировал спрос и цены на собак в России в январе-ноябре 2017 года.

Место

Порода собаки

Средняя цена 

Йоркширский терьер

16 300 рублей

Шпиц

29 700 рублей

Чихуахуа

16 800 рублей

Немецкая овчарка

21 300 рублей

Той-терьер

15 500 рублей

Топ-5 популярных пород в столице выглядит примерно также, только на месте той-терьера — джек-рассел-терьер, а немецкой овчарки — французский бульдог.

 Подробнее о ценах на породистых собак читайте в материале The Village. 

Источник: информагентство «Москва»