В преддверии Года собаки Avito проанализировал спрос и цены на собак в России в январе-ноябре 2017 года.

Место Порода собаки Средняя цена

Йоркширский терьер 16 300 рублей

Шпиц 29 700 рублей

Чихуахуа 16 800 рублей

Немецкая овчарка 21 300 рублей

Той-терьер 15 500 рублей

Топ-5 популярных пород в столице выглядит примерно также, только на месте той-терьера — джек-рассел-терьер, а немецкой овчарки — французский бульдог.

Подробнее о ценах на породистых собак читайте в материале The Village.

Источник: информагентство «Москва»