Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Первый канал без «Иронии судьбы»

Первый канал впервые с 2007 года не покажет 31 декабря фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Вместо этого на Первом можно увидеть «Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию», тогда как «Ирония судьбы» выйдет на «России 1».

Сбой в работе касс

Российские магазины и АЗС столкнулись с проблемами в обслуживании клиентов из-за массового сбоя в работе касс. Причина неполадок — ошибки фискального регистратора для передачи данных в налоговую.

На проблемы пожаловались в «Магните», «Магнолии» и на АЗС «Лукойла» и «Газпромнефти». ФНС решила не привлекать компании к ответственности за торговлю без ККТ.

Задержание журналистов «Дождя»

На Лубянской площади задержали журналистов телеканала «Дождь», когда они освещали акцию православного активиста Дмитрия Энтео и движения «Декоммунизация». Активисты приклеили на дом, где ранее размещался ВЧК, надпись «Здесь чекисты убивали людей», а Энтео разбил об тротуар бюст Дзержинского.

Возвращение зловония

МЧС предупредила о повторном появлении неприятного запаха с мусорного полигона «Кучино» с 20 по 22 декабря. По прогнозам синоптиков, ветра в эти дни могут принести зловоние на восток и юго-восток Москвы, а также в Балашиху и Реутов.

За 19 декабря на вонь пожаловались 172 жителя столицы и 24 жителя Подмосковья. При этом анализ воздуха нарушений не выявил.

Суды для несовершеннолетних

Общественники предложили открыть в России суды, которые будут рассматривать только уголовные дела в отношении несовершеннолетних. По мнению юристов, «нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей».

Вместе с тем, члены совета при детском омбудсмене хотят повысить предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии — с 18 лет до 21 года, чтобы осужденный не попадал сразу во взрослую исправительную колонию.

Бойкот «Натали Турс»

Турагенты приостановили продажи туров «Натали Турс» из-за того, что компания предложила скидку 10 % за бронь через свой сайт.

Онлайн-агрегаторы и турагенты заявили, что действия «Натали Турс» идут «вразрез с базовыми принципами ценообразования». В «Натали Турс» отметили, что почти не работали с отказавшимися продавать ее туры компаниями.