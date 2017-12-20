Кассовые чеки с информацией о дате голосования могут использоваться уведомления россиян о выборах президента в марте 2018 года.

Переговоры об этом ЦИК ведет с ретейлерами. Возможность размещать на чеках сведений о дате выборов сейчас рассматривают в магазинах торговых сетей Х5 — «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели». Промопредложения на чеках сетей ежедневно просматривают более 10 миллионов человек.

Такой способ оповещения избирателей о голосовании применялся в 2015-2016 годах на выборах в российских регионах и был признан успешным. По экспертным оценкам, прирост явки тогда составитл до 10 % по сравнению с прогнозами социологов.

Ранее сообщалось, что кампания по выборам президента, которые состоятся в марте 2018 года, будет включать в себя три волны информационно-разъяснительной агитации. В ЦИК рассказали, что первая волна будет ознакомительной, вторая — побудительной, а третья — «атака».

Источник: ТАСС