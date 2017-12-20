Музейно-выставочный комплекс на Красной площади откроется в декабре 2020 года.

Комплекс будет состоять из двух корпусов. В первом — реставрируемом сейчас историческом здании разместят залы экспозиции, реставрационные мастерские, книгохранилище, образовательные центры, кафе и магазины. Второе здание — проектируемый 4-5-этажный корпус отведут под фондохранилище, многофункциональный зал и служебную парковку.

В свою очередь, здание «Средних торговых рядов» на Красной площади после реконструкции будут использовать в качестве выставочного центра.

Помещения музея будут доступны для маломобильных граждан.

Источник: ТАСС