В четверг, 21 декабря, в Москве до 11:00 будет наблюдаться сильный туман с ухудшением видимости до 200-500 метров.

МЧС просит водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Температура воздуха днем будет колебаться от минус трех до минус одного градуса. Местами возможен снег и гололедица. Скорость ветра составит не больше восьми метров в секунду. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба.

Источник: МЧС, Гидрометцентр