Во вторник, 26 декабря, ограничат допуск граждан в Московский Кремль. Исключение сделают только для посетителей Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд».

Ограничения введут из-за проведения в Кремле общероссийской новогодней елки. Посетители Оружейной палаты и Алмазного фонда смогут войти на территорию Кремля через проход со стороны Боровицкой башни.

Кроме того, в этот день с 08:00 до 18:00 не будут пускать на территорию Красной площади и на Васильевский спуск.

Источник: «Интерфакс»