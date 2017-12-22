Проход в Кремль и на Красную площадь ограничат 26 декабря
Во вторник, 26 декабря, ограничат допуск граждан в Московский Кремль. Исключение сделают только для посетителей Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд».
Ограничения введут из-за проведения в Кремле общероссийской новогодней елки. Посетители Оружейной палаты и Алмазного фонда смогут войти на территорию Кремля через проход со стороны Боровицкой башни.
Кроме того, в этот день с 08:00 до 18:00 не будут пускать на территорию Красной площади и на Васильевский спуск.
Источник: «Интерфакс»
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