Новое музейное пространство «Мастерская Петра Кончаловского» откроется на Большой Садовой улице через полтора года.

Ожидается, что там будет выставка с использованием технологий дополненной реальности. При этом временная выставка в «Мастерской Петра Кончаловского» может открыться уже в феврале 2018 года. В музее также планируется проводить классы по изучению реалистического искусства.

Петр Кончаловский, а затем и его сын Михаил занимали художественную мастерскую дома 10 на Большой Садовой улице с 1910-х до 1990-х годов. Там с 1917 по 1956 год Кончаловский создал наиболее значимые произведения.

Источник: агентство «Москва»