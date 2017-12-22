Председатель совета директоров ОАО «Московский комбинат строительных материалов» Андрей Чижик рассказал, во сколько обойдутся 16 бронзовых скульптур патриархов у храма Христа Спасителя.

80 000 000 рублей стоят 16 бронзовых скульптур патриархов у храма Христа Спасителя

Чижик отметил, что скульптуры патриархов Иова, Гермогена и Тихона, которые уже стоят у храма, профинансировал он сам, а также его друзья — гендиректор ООО «КФС Групп» Сергей Лазарев и президент ГК «ТЭН» Руслан Гутнов.

Одна из целей установки скульптур — увековечивание памяти патриархов РПЦ.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года возле храма Христа Спасителя установят памятники всем предстоятелям Русской православной церкви, включая действующего патриарха Кирилла. Автором всех монументов станет скульптор Салават Щербаков.

Салават Щербаков является автором монумента князю Владимиру на Боровицкой площади и памятника Михаилу Калашникову в Оружейном сквере, на котором обнаружили схему немецкого автомата времен нацистской Германии. Фрагмент со схемой впоследствии убрали.

Источник: РБК