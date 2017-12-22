Мосгорсуд вел в действие запрет на «День свободных выборов».

Он позволяет немедленно признать недействительным акт о проведении «Дня свободных выборов», который хотел провести глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Илья Яшин.

Суд также запретил применение решения совета депутатов о проведении «Дня свободных выборов» пока не вступит в силу обжалованное Яшиным решение о запрете мероприятия.

Ранее муниципальные депутаты Красносельского района во главе с Ильей Яшиным попросили мэрию и Общественную палату Москвы перенести местный праздник «День свободных выборов», запланированный на 24 декабря, из Лермонтовского сквера на проспект Сахарова.

Совет депутатов Красносельского района, в котором после сентябрьских выборов большинство оказалось у оппозиции, намерен провести праздничный митинг 24 декабря, однако департамент безопасности настаивает, что все публичные мероприятия должны согласоваться с мэрией не менее чем за месяц. Участники конфликта уже пожаловались друг на друга в прокуратуру. Последняя встала на сторону властей.

Источник: агентство «Москва»