Сообщения о смерти Навального во «ВКонтакте»
«ВКонтакте» появились сообщения о смерти политика Алексея Навального. Их распространили фейковые страницы под названием «Meduza».
Пользователи сообщили о том, что репосты сообщения сделали десятки сообществ, например, официальные сообщества администрации «ВКонтакте».
В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили «Медузе», что «уязвимость была оперативно устранена», а «все публикации автоматически удалены».
«Злоумышленники не могли получить доступ к данным пользователей и сообществ», — сказали представители соцсети.
В свою очередь, Навальный написал в Twitter, что у него все хорошо.
Источник: Медуза
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