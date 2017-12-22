«ВКонтакте» появились сообщения о смерти политика Алексея Навального. Их распространили фейковые страницы под названием «Meduza».

Пользователи сообщили о том, что репосты сообщения сделали десятки сообществ, например, официальные сообщества администрации «ВКонтакте».

TJ

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили «Медузе», что «уязвимость была оперативно устранена», а «все публикации автоматически удалены».

«Злоумышленники не могли получить доступ к данным пользователей и сообществ», — сказали представители соцсети.

В свою очередь, Навальный написал в Twitter, что у него все хорошо.

Не, вроде живой. Сижу дома и ем пельмени на ужин. https://t.co/sjvWqMHUKE — Alexey Navalny (@navalny) December 22, 2017

Источник: Медуза