С 24 по 28 февраля в Москве пройдет фестивальный проект «Проба №2».

Цель проекта — создать благоприятную атмосферу и условия для того, чтобы российский современный танец стал более популярным и узнаваемым видом искусства.

В рамках фестиваля пройдут вечера современной хореографии «Проба №2» на сцене Московского драматического театра «АпАРТе». Там же можно будет послушать лекции по современной хореографии. Вход свободный для участников Вечера современной хореографии и мастер-классов.

Помимо этого, с 26 по 28 февраля запланированы мастер-классы по техникам современного танца. Место проведения — Международный Центр Современной Хореографии «Вортекс».

Сейчас открыт прием заявок на участие в фестивале. Для этого нужно отправить видео со своей хореографической работой или перформансом на почту [email protected] до 25 декабря 2017 года включительно. Лучшие работы будут представлены на Вечере современной хореографии «Проба №2 »24 и 25 февраля. Участие — бесплатное. Подробнее о форме заявки на фестиваль можно узнать здесь.

Источник: организаторы фестивального проекта «Проба №2».