МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в воскресенье, 24 декабря.

Завтра в столице ожидается метель, гололедица и порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду.

Спасатели неоднократно напоминали, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, а также заторы на дорогах, повреждение автомобилей и травмирование людей.

В МЧС призвали водителей держать дистанцию и быть внимательными. Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы.

Источник: МЧС