МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре и метели
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в воскресенье, 24 декабря.
Завтра в столице ожидается метель, гололедица и порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду.
Спасатели неоднократно напоминали, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, а также заторы на дорогах, повреждение автомобилей и травмирование людей.
В МЧС призвали водителей держать дистанцию и быть внимательными. Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы.
Источник: МЧС
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