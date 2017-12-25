Сувенирные магниты с функцией транспортного билета «Единый» начнут продавать в магазинах и на стойках «Живое общение» московского метро в январе.

Магнит напоминает обычный билет «Единый», он оформлен в том же стиле. Отличие в том, что такой проездной можно крепить к металлическим поверхностям. На лицевой стороне магнита изображен Покровский собор на Красной площади.

На магнит можно будет записать билеты на одну, две, 20 или 40 поездок. Новинку выпустят тиражом 15 тысяч экземпляров.

mos.ru

Со списком станций метро, на которых расположены стойки «Живое общение», можно ознакомиться здесь.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы