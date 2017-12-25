Во вторник, 26 декабря, перекроют движение на четырех улицах в центре Москвы. Ограничения введут из-за проведения общероссийской новогодней елки.

В этот день движение будет перекрыто с 08:30 до 15:00 на Большом Москворецком мосту, площади Васильевский спуск, на Москворецкой улице и на Варварке.

Вдобавок к этому в ЦОДД предупредили, что из-за перекрытий осложнится ситуация на дорогах Москвы. Кроме того, в течение дня возможно выпадение снега, а также образование гололедицы.

ЦОДД рекомендует водителям пользоваться общественным транспортом и выезжать из города по вылетным магистралям до 15:00 и после окончания вечернего часа пик — после 20:00.

Источник: ЦОДД