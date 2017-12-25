Между Россией и Гренадой вступил в силу безвизовый режим.

Теперь россиянам разрешено находиться на территории Гренады без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Нововведение не распространяется на граждан, которые едут в страну работать.

Тем россиянам, которые решат находиться в Гренаде более 90 дней или едут туда работать, нужно получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Гренада — островное государство на юго-востоке Карибского моря.

Источник: МИД России