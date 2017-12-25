«Левада-центр» выяснил, сколько россиян сожалеют о распаде Советского Союза.

58 % россиян сожалеют о распаде Советского Союза

Этот показатель достиг максимума с 2009 года. При этом 25 % опрошенных не сожалеют о распаде СССР. 16 % респондентов затруднились с ответом.

Более половины россиян — 52 % — заявили, что распада Союза можно было избежать. В неизбежности произошедшего уверены 29 % респондентов.

54 % опрошенных в первую очередь сожалеют о «разрушении единой экономической системы», а 36 % — о том, что «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе». Еще 34 % участников опроса заявили, что в обществе из-за распада Советского Союза «возросло взаимное недоверие, ожесточенность», 26 % — что «разрушаются связи с родственниками, друзьями», а 25 % — что «утрачено чувство, что ты повсюду „как дома“». 15 % респондентов считают, что «трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых».

Опрос проводился среди 1 600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах в 48 российских регионах.

Источник: «Левада-центр»