К середине апреля 2018 года уголовное дело против бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделят в отдельное производство.

Масляева — единственный фигурант дела «Седьмой студии», которая признала вину в хищении бюджетных средств. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов и теперь может рассчитывать на рассмотрение дела в особом порядке — без исследования доказательств.

Фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении 68 миллионов рублей, полученных от Минкультуры на постановку спектаклей проекта «Платформа». Все они, кроме Масляевой, свою вину не признают. Продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, успевшая покинуть Россию и сейчас объявленная в розыск, также обвиняет в финансовых махинациях Масляеву.

Источник: «Интерфакс»