Обновление: добавлена информация об обжаловании решения ЦИК политиком.

Центральная избирательная комиссия не допустила основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального до участия в выборах президента в 2018 году.

В ЦИК заявили, что это решение соответствует «и букве, и духу закона», а также европейской и общемировой юридической практике. За недопуск Навального до регистрации в выборах проголосовали 12 членов комиссии. Еще один воздержался, сославшись на конфликт интересов. Ранее он жаловался на незаконную агитацию со стороны политика.

Выступая в Центризбиркоме, Навальный потребовал, чтобы члены комиссии выполняли функции, за которые им платят деньги налогоплательщики, и допустили его до участия в выборах. По его словам, в противном случае из политической системы страны будут исключены миллионы его сторонников. Он уже призвал бойкотировать голосование 18 марта 2018 года.

В ответ на это глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навальный занимается «оболванием несчастной молодежи». Его попросили «не обманывать детей» и предложили провести совместную встречу с избирателями.

UPD (18:30): Навальный будет обжаловать решение ЦИК. «Мы, конечно, безусловно, обжалуем это решение везде. И в Конституционном суде, и везде, где только можно на свете», — отметил политик. Кроме того, оппозиционер добавил, что не сомневается в успехе обжалования решения.

24 декабря в 20 городах состоялись собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального кандидатом в президенты России. Вечером в воскресенье ЦИК принял его документы, но уже на следующий день объявил о проведении заседания по поводу его заявки. Навальный сразу предположил, что ему откажут в регистрации.

Источник: трансляция заседания Центризбиркома, ТАСС